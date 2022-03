Nicolas Cage non rinnega i suoi film VOD: 'Dovevo pagare i creditori e curare mia madre'

Che parabola incredibile, quella di Nicolas Cage: la star di Con Air ha vissuto di alti e bassi sin dall'inizio della sua carriera, passando da vette altissime (Via da Las Vegas, Il Ladro di Orchidee) a film di infima qualità, il tutto senza mai rinnegare una scelta, neanche le più discutibili e criticate.

Dopo aver difeso a spada tratta Il Prescelto, da molti ritenuto il suo film più brutto, Cage è infatti tornato a parlare del periodo in cui si trovò a girare un film VOD dietro l'altro, accettando più di un ruolo in film di scarsissima qualità e destinati al solo mercato dell'on-demand.

"Avevo tutti quei creditori addosso e spendevo 20.000 dollari al mese per non dover rinchiudere mia madre in un istituto per la salute mentale, non ce la facevo. Accadde tutto insieme" sono state le parole di Cage, che ha poi precisato: "Quando giravo 4 film all'anno, uno dietro l'altro, cercavo comunque di cercarvi qualcosa che mi permettesse di dare tutto me stesso. Alcuni erano stupendi, tipo Mandy, ma altri non funzionavano. Ma non mi sono mai risparmiato. Se c'è stato un equivoco è stato questo, che li facessi senza impegnarmi. Mi sono sempre impegnato".

Parole sincere, come quelle a cui il protagonista di Pig, mai banale nelle sue uscite, ci ha sempre abituati! A proposito dei vecchi successi, intanto, sempre Nicolas Cage ci ha spiegato perché non vedremo un sequel de Il Mistero dei Templari.