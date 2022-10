Nicolas Cage non fu mai pagato per Via da Las Vegas, il film per il quale vinse l'Oscar

A quanto pare Nicolas Cage non è mai stato pagato per il suo ruolo in Via da Las Vegas, il film che lo portò alla vittoria dell'Oscar come miglior attore protagonista rilanciando la sua carriera.

A rivelarlo è stato il regista del film Mike Figgis, secondo il quale né lui né Cage sono stati pagati i $100mila dollari che gli erano stati promessi per il rispettivo lavoro sul film. "La Lumiere Pictures ha dichiarato che il film non è mai andato in profitto", ha rivelato Figgis nel podcast di The Hollywood Reporter "It Happened in Hollywood", a proposito del film la cui produzione costò 4 milioni di dollari e che si trasformò in un successo da 32 milioni di dollari al box office. "E' un mistero", ha scherzato Figgis, che comunque si è lasciato la cosa alle spalle. "Voglio dire, la mia carriera dopo quel film è decollata di nuovo e venni davvero ben pagato per il film successivo. E nel giro di un anno, Nic iniziò a guadagnare qualcosa come 20 milioni di dollari a film, avendo visto l'Oscar, quindi ci è andata abbastanza bene ugualmente".

Effettivamente Via da Las Vegas ha rappresentato un fortissimo impulso per la carriera di Nicolas Cage, come sempre a Hollywood quando si viene omaggiati dell'Oscar: dopo quel film, uscito nel 1995, la star ottenne ruoli da protagonista in The Rock, Con Air e Face/Off, e nel 2003 guadagnò un'altra nomination all'Oscar come miglior attore protagonista per Il ladro di orchidee, di Spike Jonze. Oggi Cage sta vivendo una nuova giovinezza artistica, e prossimamente sarà visto nel western Butcher s Crossing, che ha debuttato a Toronto qualche settimana fa, e il nuovo film di Dracula Redfield.



