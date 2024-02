Nicolas Cage non è mai stato pagato per il film con cui ha vinto l'Oscar

Nicolas Cage è uno degli attori prolifici di Hollywood, con oltre cento credit all'attivo e una lunga carriera costellata di alti e bassi e coronata con l'Oscar al miglior attore protagonista per la sua interpretazione in Via da Las Vegas. Non tutti sanno però che l'attore non è mai stato pagato per il ruolo di Ben Sanders.

Via da Las Vegas è un film del 1995 basato sul romanzo semi-autobiografico di John O'Brien, e racconta la relazione tra Ben Sanders (Cage) e Sera (Elisabeth Shue), rispettivamente uno sceneggiatore alcolizzato e una prostituta. Disperato e con tendenze suicide dopo aver perso il lavoro e la famiglia, Ben abbandona i suoi averi, liquida i suoi beni e viaggia da Los Angeles a Las Vegas, con l'unico obiettivo di bere fino alla morte. Sulla sua strada incrocia Sera, una prostituta sfruttata da un protettore di nome Yuri (Julian Sands); due anime perse che finiranno in una spirale discendente sempre più profonda. Il film è uno dei preferiti di Nicolas Cage tra quelli in cui ha recitato.



Ben Sanders è uno dei personaggi più amati di Cage ma l'attore non ha mai visto un centesimo dalla produzione. Secondo The Hollywood Reporter l'attore non venne pagato per la sua interpretazione che gli valse tuttavia un prestigioso premio Oscar:"Oh, ragazzi. Un budget da 3,5 milioni di dollari, qualche pellicola da 16mm e tengo in mano uno di questi. So che non è figo da dire ma amo semplicemente recitare".



Lumière Pictures, secondo Mike Figgis, regista del film, ha trattenuto il compenso suo e quello di Nicolas Cage perché dichiararono che il film non fu mai in profitto. In ogni caso, Figgis non nutre rancore:"La mia carriera è decollata di nuovo, e nel film successivo che ho fatto sono stato pagato davvero bene. E in un anno Nic guadagnava 20 milioni di dollari a film, quindi è andata abbastanza bene". Non perdetevi tutte le candidature dei prossimi premi Oscar che verranno assegnati a marzo.