Nicolas Cage:'Non sono diventato un attore per essere trasformato in un meme'

Impegnato in Australia nelle riprese di un nuovo film, The Surfer, Nicolas Cage è stato intervistato dal Guardian sulla sua prolifica carriera e sulla recente partecipazione a Dream Scenario, prodot to da Ari Aster. Un film che lo stesso Cage ha dimostrato apertamente di apprezzare come uno dei migliori mai girati in carriera.

Soltanto cinque volte, secondo Cage, ha lavorato a copioni che non hanno avuto bisogno di sostanziali modifiche: Dream Scenario, Il ladro di orchidee, Arizona Junior, Stress da vampiro e il recente Pig.

Nel corso dell'intervista, Cage ha commentato l'abitudine ad essere trasformato in meme:"Non capivo come elaborare quello che stava succedendo. Ho iniziato a recitare perché colpito dalla performance cinematografica più di qualsiasi altra forma d'arte. Non sono entrato nel cinema per diventare un meme. Era una novità. Ci ho fatto amicizia [con questa cosa] ma ho dovuto adattarmi. Ho pensato che forse avrebbero costretto qualcuno a tornare indietro e guardare i film. Ma non ne avevo il controllo. La stessa cosa accade con Paul in Dream Scenario: non ha alcun controllo su questo fenomeno inspiegabile". Ma quando esce in Italia Dream Scenario, il nuovo lavoro dell'attore premio Oscar per Via da Las Vegas?



Nel film, Nicolas Cage interpreta Paul Matthews, un biologo di buona cultura che improvvisamente si ritrova ad apparire in sogno a milioni di persone. Nel cast del film di Kristoffer Borgli anche Julianne Nicholson, Michael Cera e Tim Meadows.



Non perdetevi il trailer di Dream Scenario, distribuito da I Wonder Pictures.