Nicolas Cage è Nicolas Cage nelle prime foto di The Unbearable Weight of Massive Talent!

Se ne parla ormai da tempo immemore, ma infine la cosa sta cominciando ad assumere contorni completi: il film in cui Nicolas Cage interpreterà Nicolas Cage sta pian piano prendendo forma, come dimostrano le prime, attesissime foto ufficiali di questo The Unbearable Weight of Massive Talent.

Il film nel quale Neil Patrick Harris interpreta il manager della star di The Family Man e Ghost Rider è avvolto da un manto di mistero che non fa che alimentare l'enorme curiosità nei suoi confronti: ciò che sappiamo è che Nicolas Cage sarà chiamato effettivamente ad interpretare sé stesso in una versione che dovrebbe portare un po' all'estremo alcuni lati del suo carattere.

Cage ha infatti messo le mani avanti, dichiarando di non essere assolutamente nevrotico e ansioso nella misura in cui il film potrebbe lasciar trasparire: ansia e nevrosi che comunque non ci vengono certo comunicate dalle foto rilasciate in queste ore, nelle quali vediamo il Nicolas Cage interpretato da Nicolas Cage godersi beato un po' di relax a bordo piscina.

Certo è che da un film del genere possiamo aspettarci qualunque cosa: e voi, cosa ne pensate? Concederete una chance a The Unbearable Weight of Massive Talent? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, perché Nicolas Cage non guarderà il film di Tom Gormican.