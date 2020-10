Nicolas Cage è Nicolas Cage nelle foto dal set The Unbearable Weight Of Massive Talent!

Per i fan di Nicolas Cage è uno dei film più attesi di sempre The Unbearable Weight Of Massive Talent, nel quale il divo di Hollywood interpreterà se stesso all'interno di una trama che spazia tra il meta-cinematografico e il fuori di testa.

Con le riprese attualmente in corso in Croazia, ecco spuntare in rete la prima immagine dal set: come potete vedere in calce all'articolo, Nicolas Cage veste i suoi stessi panni di fronte ad un Pedro Pascal armato di fucile.

La trama del film, descritto come una commedia d'azione, vedrà Nicolas Cage interpretare un Nicolas Cage creativamente insoddisfatto e di fronte alla rovina finanziaria (praticamente ciò che Nicolas Cage è stato in diverse fasi della sua carriera): questa versione romanzata dell'attore, bisognosa di soldi, accetta un'offerta da 1 milione di dollari per partecipare al compleanno di un super fan (Pascal), ma le cose prenderanno subito una piega inaspettata e a dir poco pericoloso. Per portare a casa la pelle, Nicolas Cage sarà costretto a dimostrarsi all'altezza della sua stessa leggenda, canalizzando le abilità dei vari personaggi che ha interpretato sullo schermo per salvare se stesso e i suoi cari.

Nel cast ci saranno anche Tiffany Haddish e la nostra Alessandra Mastronardi, ultima aggiunta alla produzione.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti!