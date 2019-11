Nicolas Cage sarà Nicolas Cage in un film su Nicolas Cage

La notizia del giorno è probabilmente la luce verde di Lionsgate per The Unbearable Weight of Massive Talent, un film con protagonista Nicolas Cage nei panni di se stesso.

Nel film, l'attore interpreterà un Nicolas Cage che, a corto di soldi e bloccato in un periodo della sua vita insoddisfacente a livello creativo, accetta a malincuore un'offerta da $1 milione di dollari per partecipare al compleanno di un miliardario messicano che è il suo fan numero uno. Ma quando le cose prendono una brutta piega, Cage sarà costretto a mettere in pratica tutte le cose che ha imparato nel corso della sua lunga carriera cinematografica, attingendo ai vari talenti dei suoi molteplici personaggi.

Il film sarà prodotto da Nicolas Cage e diretto ... non da Nicolas Cage (sarebbe stato davvero troppo), ma da Tom Gormican, accreditato anche autore della sceneggiatura insieme a ... no, non insieme a Nicolas Cage, ma a Kevin Etten.

Dopo il suo debutto cinematografico nel 1982 con Fuori di Testa, Nicolas Cage è apparso in oltre settanta film in un continuo sali e scendi di successi e tonfi: fra i suoi ruoli più famosi ricordiamo Cotton Club, Arizona Jr., Peggy Sue Si E' Sposata, Cuore Selvaggio, Il Ladro di Orchidee, Via da Las Vegas, Omicidio in Diretta, Delitto a Luci Rosse, Stregata dalla Luna e Al Di Là Della Vita.

Secondo voi quali personaggi sfoggerà in The Unbearable Weight of Massive Talent? Sono aperte le scommesse.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad uno speciale sulla carriera di Nicolas Cage e ad una sua già leggendaria intervista in cui ha raccontato, fra le altre cose, di aver organizzato una vera ricerca per il Santo Graal.