Nicolas Cage alla Marvel? 'Non ho bisogno di entrare nel MCU, sono Nic Cage!'

Nel corso della sua carriera cinematografica, Nicolas Cage ha raggiunto diversi traguardi e da appassionato di fumetti ha anche interpretato Ghost Rider in due pellicole, che tuttavia non hanno incontrato il favore della critica. Ecco cosa risponde a chi gli chiede se un giorno dovremmo aspettarci un suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe.

Nel ritirare il premio Variety Legend & Groundbreaker Award al Miami Film Festival, Cage ha riflettuto sui numerosi progetti a cui ha lavorato, anche quelli che non sono mai stati realizzati (come ad esempio il Superman Lives di Tim Burton). Pur essendosi dilettato nel mondo dei supereroi, non ha mai fatto parte di un universo cinematografico condiviso.

"Devo essere gentile con i film Marvel, perché mi sono dato il nome di un personaggio di Stan Lee, Luke Cage. Cosa faccio, metto in cattiva luce i film Marvel? Stan Lee è il mio padre spirituale. Mi ha dato il nome", ha detto quando gli è stato chiesto dello stato dei film di supereroi oggi. "Capisco la frustrazione. Lo capisco. Ma credo che ci sia spazio per tutti. Vedo anche film come 'Tár'. Sto vedendo tutti i tipi di film artistici e indipendenti. Penso che ci sia spazio per tutti".

Quindi, vorrebbe far parte del Marvel Cinematic Universe? La sua risposta è semplice: "Non ho bisogno di far parte del MCU, sono Nic Cage".

Arrivato a un passo dall'interpretare Superman in Superman Lives di Tim Burton, ancora oggi Nicolas Cage non è sicuro al 100% del motivo per cui il film non sia mai stato realizzato:

"Volevano che Renny Harlin facesse il film. Ho incontrato Renny. Stavo girando un altro film, lui è venuto in roulotte e abbiamo parlato. Renny mi piaceva... ma ho pensato che se dovevo fare questo film, dovevamo centrare il bersaglio", ha spiegato Cage. "Ho detto che doveva essere Tim Burton. Ho chiamato Tim e gli ho detto: "Lo faresti?". Tim non ha scelto me, io ho scelto Tim e Tim ha detto di sì. Ho amato quello che ha fatto con Michael [Keaton] e Batman, ed ero un suo grande fan".

Cage ha continuato: "Adoro 'Mars Attacks'. Ho pensato che 'Mars Attacks' fosse un film fantastico e innovativo. È un film innovativo! Ma allo studio avevano paura proprio a causa di 'Mars Attacks'. La Warner Bros aveva perso un sacco di soldi con quel film. Questi film davvero strani, che sono un rischio ma aprono la strada ad altri, fanno arrabbiare molte persone. Credo che abbiano avuto paura. Avevano già speso un sacco di soldi per costruire i set, i costumi e quant'altro. Ma non si ha mai la certezza. Non voglio essere criptico, ma è così!".

L'attore, che ha apprezzato molto il personaggio che stavano costruendo, ha spiegato: "Era più un Superman degli anni '80, con i capelli lunghi da samurai. Pensavo che sarebbe stato un Superman davvero diverso, una specie di emo, ma non ci siamo mai arrivati".