Nicolas Cage aveva litigato con l'addetta al controllo armi della tragedia di Alec Baldwin

L'incidente sul set di Rust continua ad essere oggetto di indagine a Hollywood, e in queste ore The Wrap ha riportato in esclusiva alcune scioccanti rivelazioni sull'addetta al controllo armi che avrebbe preparato l'arma fatale usata da Alec Baldwin.

A quanto pare, infatti, Hannah Gutierrez-Reed era stata "oggetto di numerose lamentele" già sul set del film al quale aveva lavorato prima di Rust, ovvero il primo western di Nicolas Cage The Old Way. Secondo quanto riportato dal magazine hollywoodiano, infatti, lo stesso Nicolas Cage avrebbe avuto un alterco con la Reed, rea di aver scaricato una pistola vicino al cast e alla troupe senza alcun preavviso. Dalle interviste raccolte da The Wrap, pare che la cosa sarebbe successa due volte in tre giorni, al che Nicolas Cage avrebbe lasciato il set infuriato e dopo aver gridato: "Devi avvertire, cazzo, mi hai appena fatto saltare in aria i fottuti timpani!".

Stu Brumbaugh, il membro della troupe di The Old Way che ha parlato con The Wrap, ha aggiunto anche: "Avevo consigliato all'assistente alla regia di sostituirla, dopo quello che era successo con Nicolas. Il ritmo delle riprese del film andava troppo veloce per lei, era una debuttante."

Tuttavia Hannah Gutierrez-Reed non è l'unica sotto accusa: prima dell'incidente di Rust, anche l'assistente alla regia Dave Halls era stato licenziato dalla produzione di un altro film, Freedom's Path, a causa di un incidente in cui un fucile "si era scaricato inavvertitamente", ferendo un operatore di microfono. Secondo le ricostruzioni dell'ufficio dello sceriffo, pare che proprio Halls abbia consegnato ad Alec Baldwin la pistola che ha ucciso Halyna Hutchins, dopo averla presa da un carro che la Gutierrez-Reed aveva preparato.