Nicolas Cage lavoratore straordinario: è l'attore più infaticabile di Hollywood

Chi è il lavoratore più infaticabile di Hollywood degli ultimi 5 anni? È questa la domanda che è stata posta ad alcuni grandi nomi del settore cinematografico americano, e guardando alle loro risposte e ai vari output a vincere la "competizione" è nientemeno che Nicolas Cage, visto di recente nel bellissimo Color Out of Space di Richard Stanley.

È importante notare che nella classifica in basso per molti nomi è contato anche l'impegno come produttori, ma a Cage non è servito per essere in cima, essendo bastato solo il suo profuso impegno come interprete. Stando al rapporto, l'attore ha recitato in ben 27 film negli ultimi 5 anni.



Nel 2015 ha recitato in due soli film molto modesti, che sono The Runner e Pay the Ghost, ma già nel 2018 ha interpretato personaggi diversi nel magnifico Mandy, in Looking Glass, 211, doppiato in Teen Titans Go!, Spider-Man: Un nuovo universo e visto poi in Between Worlds, tutti prodotti distribuiti in sala.



Il 2019 lo ha visto apparire in Primal e Grand Isle, apparendo poi pochi mesi fa nel già citato Color out of Space e sono in arrivo per lui Wally's Wonderland, The Croods 2 e soprattutto il ruolo di Joe Exotic in una serie live-action ispirata a Tiger King di Netflix.



Ecco chi sono gli altri interpreti infaticabili di Hollywood (i primi 10):



1. Nicolas Cage

2. Samuel L. Jackson

3. Brad Pitt

4. Wil Ferrell

5. Margot Robbie

6. Idris Elba

7. Liam Neeson

8. Johnny Depp

9. Nicole Kidman

10. Sam Rockwell



Cosa ne pensate?