Nicolas Cage sembra Kratos nella prima foto ufficiale del western Butcher's Crossing

In un'intervista di qualche settimana fa la superstar Nicolas Cage anticipava il suo primo western, intitolato Butcher's Crossing: detto fatto, ecco che Deadline pochi minuti fa ha condiviso in esclusiva la prima foto ufficiale del film.

Come potete vedere nello scatto in calce all'articolo, Nicolas Cage vanta una testa completamente rasata per il suo ruolo nel film, con un look brutale e selvaggio che sui social ha già attirato paragoni con Kratos, il famoso personaggio di God of War.

Butcher's Crossing, basato su un romanzo di John Williams pubblicato nel 1960, segue le vicende di un giovane studente di Harvard che abbandona la sua vita convenzionale per unirsi ad una squadra di cacciatori di bufali guidati dallo zelante Miller (Cage). Al momento non si sa molto altro sull'epopea di frontiera interpretata da Nicolas Cage, ma il film è attualmente in fase di ripresa nel Montana. All regia Gabe Polsky, meglio conosciuto per il suo documentario sull'hockey su ghiaccio sovietico Red Army, uscito nel 2014 Red Army.

Recentemente, Nicolas Cage è tornato all'attenzione della critica grazie al suo nuovo film Pig diretto da Michael Sarnoski, salutato come una delle più grandi sorprese del 2021 nonostante si tratti di un esordio alla regia. Il film è uscito in Italia direttamente in digitale ed è già disponibile per il mercato home-video.