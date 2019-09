Nicolas Cage tra un killer e un giaguaro nel primo trailer di Primal

Nicolas Cage torna su grande schermo come protagonista di Primal, di cui è stato pubblicato il primo trailer. Le prime sequenze piuttosto surreali, mostrano quello che a tutti gli effetti è un action thriller, con Cage alle prese con uno spietato assassino e con un giaguaro. Ed è proprio il protagonista a trasportare il prezioso felino.

Kevin Durand interpreta l'assassino, Richard Loffler, mentre la star di X-Men, Famke Janssen è una dottoressa che controlla le aggressioni di Loffler.

Sulla nave che trasporta i protagonisti accadranno diversi fatti piuttosto incredibili. Il cast comprende anche attori del calibro di Michael Imperioli, LaMonica Garrett e Tommy Walker e il film uscirà soltanto in determinate e limitate sale cinematografiche.



Alla regia di Primal troviamo Nick Powell, che dirige una sceneggiatura scritta da Richard Leder. La sinossi del film racconta che Frank Walsh è un cacciatore e collezionista di animali rari ed esotici, che cattura un giaguaro bianco, esemplare di una rarità preziosa ed inestimabile, per uno zoo. La nave che trasporta il grosso felino è la stessa di un criminale politico che sta per essere estradato negli Stati Uniti.

Dopo che il killer riesce a liberarsi, libera anche il giaguaro e Frank si ritrova ad inseguire la sua preda tra i corridoi dell'imbarcazione, fino al finale, emozionante e imprevedibile.

Ad agosto abbiamo pubblicato un approfondimento su Nicolas Cage, che ne ripercorre le sue esperienze nel cinema. L'attore di tanto in tanto racconta alcuni aneddoti della sua vita, come quando lanciò, a suo dire, la carriera di Johnny Depp.