Nicolas Cage e Kelsey Grammer insieme nel trailer di Grand Isle

Nicolas Cage, protagonista di un momento piuttosto prolifico della carriera, reciterà al fianco di Kelsey Grammer nel thriller Grand Isle, di cui è stato pubblicato nelle scorse ore un trailer. Il video mostra alcune delle sequenze più avvincenti della pellicola, diretta da Stephen S. Campanelli e scritta da Iver William Jallah e Rich Ronat.

In Grand Isle, Nicolas Cage interpreta il profilo maschile di una coppia di folli coniugi, insieme alla moglie (KaDee Strickland). La coppia accoglie un giovane uomo di bell'aspetto in casa nella quale trova rifugio (Luke Benward).

L'uomo diventa vittima dei giochetti psicologici di marito e moglie, spingendosi forse più in là di quanto avrebbero dovuto.

Sul caso inizia ad indagare un detective, interpretato da Kelsey Grammer, per cercare di risolvere l'inghippo e infondere una sorta di giustizia.



Stephen S. Campanelli dirige un thriller che comprende due star del calibro di Nicolas Cage, che dopo l'ottimo riscontro di un altro bizzarro film come Mandy, sembra tornato in un momento importante della propria carriera.

Kelsey Grammer in questo momento è tra i protagonisti della serie Proven Innocent e si appresta a tornare al cinema dopo aver recitato negli ultimi anni in titoli come Tale padre nel 2018 e Cattivi vicini 2 l'anno precedente. Anni fa l'attore aveva espresso il desiderio di tornare nel ruolo di Bestia nel franchise degli X-Men.