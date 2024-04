Nicolas Cage e John Travolta di nuovo insieme per il sequel di Face/Off?

Ultimamente le notizie su Face/Off 2 non sono state delle più positive, ma un nuovo aggiornamento dal dietro le quinte del film di Adam Wingard potrebbe tornare a scaldare i cuori dei fan di Nicolas Cage e John Travolta.

Secondo il noto insider e scooper cinematografico Daniel Richtman, infatti, John Travolta sarebbe in trattative per riprendere il suo ruolo originale in Face/Off 2, dando così vita ad un'attesissima reunion con Nicolas Cage che inizialmente non era stata messa in conto: il progetto, a lungo in lavorazione dopo essere stato annunciato nel 2021, sarà diretto dal regista di Godzilla x Kong: The New Empire Adam Wingard e sarà un sequel ufficiale del cult diretto da John Woo. È la prima volta che si parla di un coinvolgimento di John Travolta, dato che quello di Nicolas Cage era già stato confermato dallo stesso attore:

"Penso che Face/Off sia un sequel che si presta a molti colpi di scena e a tanta imprevedibilità", aveva detto Nicolas Cage a proposito del progetto in un'intervista a Collider pubblicata qualche tempo fa. "È quasi come se si considerasse l'idea dei figli di Castor e Sean e allora diventa come una sorta di scacchiera tridimensionale, perché non siamo solo noi due, siamo quattro di noi e si innesca questo ping-pong su più livelli, e tutto diventa ancora più complesso."

Vi terremo aggiornati: nel frattempo, scoprite l'ultimo acclamato film di Nicolas Cage, il survival-horror Arcadian.

