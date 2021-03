Nicolas Cage e John Travolta, il regista del sequel di Face/Off li vuole nel nuovo film!

A febbraio è stato confermato che il nuovo Face/Off di Adam Wingard non sarà un remake del cult del 1997 diretto da John Woo, bensì un sequel: e in una nuova intervista il regista ha commentato la possibilità che John Travolta e Nicolas Cage tornino ad interpretare i rispettivi ruoli.

Se il popolo del web ha espresso il desiderio di avere come nuovi protagonisti Robert Pattinson e Tom Hardy, Wingard rilancia mostrando il suo asso nella manica: il regista ha infatti dichiarato di volere John Travolta e Nicolas Cage nei panni di rispettivi personaggi. Parlando in una nuova intervista, Wingard ha spiegato che la sceneggiatura è in corso di lavorazione in questi giorni, e che il coinvolgimento dei due attori premio Oscar dipenderà proprio dalla qualità del copione.

"Alcune persone presumono che questo film sia semplicemente ambientato nel mondo di Face/Off", ha rivelato Wingard a Showbiz CheatSheet. "Ma per me non è così scontata la faccenda: per me Face/Off non riguarda una procedura o una tecnologia, non riguarda il mondo in cui esistono questi personaggi. Riguarda questi personaggi, Sean Archer e di Castor Troy. Ecco di cosa parla questo film. È la continuazione di quella storia. Non posso aggiungere altro, ma questo film è il proseguo della storia del primo film."

Insomma a quanto pare il sequel avrà per protagonisti Archer e Troy, e non due nuovi personaggi di quello specifico universo narrativo. Cosa ne pensate? Vorreste vedere John Travolta e Nicolas Cage tornare nei panni dei due personaggi? Ditecelo nei commenti!