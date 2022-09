Nicolas Cage e Joel Kinnaman nel thriller stile Collateral, Sympathy for the Devil

Variety ha annunciato che Nicolas Cage e Joel Kinnaman saranno i protagonisti del nuovo film Sympathy for the Devil, thriller psicologico le cui riprese sono già iniziate sotto la guida del regista Yuval Adler, che aveva diretto la star di The Suicide Squad nel film del 2020 The Secrets We Keep.

La storia del film, che almeno dalle prime informazioni sembra fare il verso a quella di Collateral di Michael Mann con Jamie Foxx e Tom Cruise, si concentra su "The Driver" (Kinnaman), che si ritrova coinvolto in un pericoloso gioco gatto e topo quando viene costretto a fare da autista ad un uomo misterioso noto come "The Passenger" (Cage): al momento non sono state divulgate altre informazioni, ma Variety riporta che i diritti di distribuzione per il progetto saranno venduti al prossimo Toronto International Film Festival.

La carriera di Nicolas Cage è tornata verso il mainstream negli ultimi tempi, con il successo di titoli come Mandy, Il colore venuto dallo spazio, Pig e Il talento di Mr C, senza dimenticare l'imminente Renfield che lo vedrà interpretare il ruolo di Dracula, l'esordio nel western con The Old Way e Butcher s Crossing e il nuovo titolo appena annunciato Dream Scenario, realizzato dalla A24. Dall'altra parte, dopo essere uscito di scena dal DC Universe con The Suicide Squad di James Gunn, Joel Kinnaman si sta godendo il successo della serie Apple For all Mankind, rinnovata per una quarta stagione, e presto sarà visto nel nuovo film di John Woo Silent Night, che come lascia intendere il titolo sarà un action 'silente' totalmente senza dialoghi.

Cosa vi aspettate dal team-up di questi due attori? Ditecelo nei commenti!