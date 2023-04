Nicolas Cage insiste: 'Non mi piace essere definito come un attore'

Tra pochissimo Nicolas Cage sarà un Dracula che non avete mai visto in Renfield e tra le interviste di promozione del film, l'attore ha ribadito di non essere pretenzioso nell'affermare di non voler essere definito come un attore.

Nicolas Cage, infatti, nel corso di The Late Show con Stephen Colbert quando è tornato sulle affermazioni dette a Variety nel 2021 quando l'artista non voleva essere accostato alla figura dell'attore che come da ruolo prevede, vanta una grandissima capacità di mentire.

"E comunque - ha sottolineato Cage non ho mai detto: 'Non chiamatemi attore'. Chiamami attore di teatro piuttosto. Questa è la frase che è diventata subito un titolo clickbait".

L'artista ha spiegato cosa intendesse con la celebre frase che scatenò una valanga di polemiche.

"Vedo la recitazione come la narrazione che porta a scoprire la verità di un personaggio. E il primo attore di teatro in Europa fu un certo Thespus e quello che è successo lì in Grecia è stato che si è liberato dal coro e ha iniziato a raccontare la sua storia in modo veritiero"

Per Nicolas Cage, dunque, la recitazione è la ricerca di verità all'interno di una storia:"È interessante: letteralmente la parola 'attore' in greco significa 'ipocrita'. Beh, non voglio essere considerato un ipocrita. Mi dispiace se suona pretenzioso".

Il prossimo progetto dell'attore è l'horror Dream Scenario prodotto da Ari Aster: la prima foto dal set di Dream Scenario mostra Nicholas Cage irriconoscibile.