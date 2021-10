Nicolas Cage, quanto guadagna in media l'attore? Il suo cachet aggiornato

Nicolas Cage tra gli anni '80 e '90 ha vissuto un periodo d'oro, in cui si è affermato come uno degli attori più richiesti sullo schermo. Tantissime le pellicole girate nella sua carriera, e non è di certo finita qui: infatti Nicolas Cage ha tanti film in arrivo! Ma ora ci si chiede: Quanto guadagna in media e a quanto ammonta il suo patrimonio?

Partiamo dal presupposto che una star come lui, considerando che parliamo di un Premio Oscar e di un attore richiestissimo che ha girato circa una 90ina di film (per non parlare anche di altri prodotti), deve avere un cachet incredibile. Da quel che sappiamo, tra il 1996 e il 2011 Cage ha raggiunto un patrimonio di circa 150 milioni di dollari. Considerando i 32 film da lui girati in quel periodo, il suo cachet medio era di circa 5 milioni a pellicola. Tuttavia la situazione odierna per lui è un po' diversa.

Parliamo infatti di una delle star più spendaccione di Hollywood, che ha sperperato i suoi milioni arrivando ad acquistare anche isole intere, fino a trovarsi sul lastrico. Dunque quando molti si sono chiesti perché Nicola Cage accetti certi ruoli davvero assurdi, la risposta è sorta spontanea: per pagare i suoi debiti. Nel 2018 l'attore doveva ancora rendere 6,3 milioni di dollari dei 14 richiesti dal fisco statunitense, e una volta restituiti, adesso, sembra stia iniziando a mettersi nuovamente alla prova nella sua carriera, lavorando in film più "scelti". Ad esempio presto lo vedremo fare il suo debutto in un western!

In ogni caso il suo patrimonio odierno si aggirerebbe, secondo quanto sappiamo, intorno ai 25 milioni di dollari, che per intenderci sono i soldi che l'attore dovrebbe guadagnare con circa 6 film oggi (ovviamente non parliamo di colossal): attenzione a non spenderli tutti però!