Nicolas Cage sarà Ghost Rider in Secret Wars? I rumor che fanno sognare i fan

Dopo i rumor sul ritorno di Andrew Garfield nel cast di Avengers: Secret Wars, altre voci spingono sul debutto di un personaggio molto amato dell'universo Marvel che non ha ancora avuto modo di entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe e che potrebbe iniziare il suo percorso nell'MCU a partire da Avengers: Secret Wars.

Secondo i fan, il prossimo film sui Vendicatori potrebbe essere un'occasione perfetta per far debuttare Nicholas Cage come Ghost Rider nell'MCU così come lo conosciamo oggi. Dopo i due film da solista, rispettivamente nel 2007 e nel 2011, Cage non è più saltato in sella alla sua moto fiammeggiante e in Avengers: Secret Wars Ghost Rider potrebbe di certo fare la differenza. Al momento si tratta solo di rumor, in attesa che i Marvel Studios confermino o smentiscano la notizia.

Ma l'unione di Ghost Rider ai Vendicatori potrebbe non essere l'unico piano in serbo per Nicholas Cage nell'MCU. Alle voci su un possibile ritorno dell'attore nei panni di Ghost Rider in Secret Wars si uniscono alcune indiscrezioni sullo sviluppo di un nuovo film sul centauro da parte dei Marvel Studios poi bloccato dallo sciopero degli sceneggiatori di Hollywood.

Nicholas Cage non ha mai escluso la possibilità di tornare come Ghost Rider un film Marvel e i più recenti rumor avrebbero data una speranza concreta ai fan: nel Multiverso tutto è possibile.