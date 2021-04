Nicolas Cage: ecco i gadget più strambi dedicati alla star de Il Prescelto

Che Nicolas Cage fosse diventato molto più di un semplice attore è ormai chiaro da tempo. Il suo celebre meme è spammato praticamente ovunque, ma che il suo faccione potesse addirittura comparire su particolari complementi d'arredo di certo non l'avremmo mai immaginato. E invece...Talvolta la realtà supera le nostre aspettative.

Un noto sito cinese ha infatti deciso di dedicare a Nicolas Cage un grosso quantitativo di gadget di ogni foggia. Troviamo infatti delle semplici (si fa per dire) maglie o delle felpe stampate con il faccione dell'attore, tazze con il suo volto modificato nei modi più assurdi, comodi cuscini su cui appoggiarsi e addirittura soffici plaid con cui riscaldarsi. Nel bel mezzo di una pandemia poi non possono mancare ovviamente le mascherine.

Pe quelli che poi vogliono tenersi in forma non mancano tute e attrezzi per allenarsi mentre, per quelli che preferiscono stare comodi ci sono anche delle ciabatte. Se poi volete portare con voi tutti questi eccezionali oggetti non potete lasciarvi sfuggire il capientissimo zaino che, manco a dirlo, potrà contenere anche una borraccia termica tutta dedicata a Nicolas Cage. Immancabile poi la biancheria intima dedicata al celebre attore che è stato in grado di dilapidare tutto il suo patrimonio.

Infine, ma non per importanza, vi segnaliamo un meraviglioso set da bagno che comprende un copri wc, un tappetino e una tenda per la doccia. Naturalmente, manco a dirlo, tutto con il faccione di Nicolas Cage. Voi quale strambo gadget vorreste nella vostra collezione? Ditecelo naturalmente nei commenti!