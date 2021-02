Nicolas Cage, tutti i film dell'attore disponibili su Netflix!

Torniamo alle nostre consuete guide per il catalogo di Netflix, il popolare servizio di streaming on demand dentro il quale è molto facile perdersi alla ricerca del film perfetto per la serata: oggi, nello specifico, parleremo di Nicolas Cage.

L'attore è una presenza davvero forte nel catalogo attualmente disponibile per gli abbonati, con diversi film più o meno noti: partiamo da Il cacciatore di donne, thriller del 2013 basato sulla vita del serial killer Robert Hansen che negli anni ottanta operò in Alaska rapendo, torturando e uccidendo una ventina di donne.

Proseguendo troviamo anche Seeking Justice e il fantascientifico Next, con Jessica Biel e Julienne Moore, mentre immancabile è thriller catastrofico Segnali dal futuro, che nel corso degli anni ha saputo conquistare una solida fan-base. E a proposito di fan-base: il catalogo di Netflix offre anche alcuni dei film più acclamati con Nicolas Cage, come Il ladro di orchidee e 8mm: delitto a luci rosse, mentre gli amanti dei cinecomic troveranno disponibili Spider-Man: Un nuovo universo, nel quale il nostro ha offerto la voce al personaggio di Spider-Man Noir nella versione originale del film vincitore dell'Oscar.

Infine, se siete appassionati di cavalieri e crociate, troverete ad aspettarvi anche L'ultimo dei templari, fantasy horror del 2011. Per altri approfondimenti, ecco anche la recensione di Next.