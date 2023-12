Nicolas Cage crede che mangiare insetti salverà il mondo

Nicolas Cage ha parlato di una particolare esperienza vissuta con gli insetti. Il popolare attore, tempo fa, avrebbe mangiato degli scarafaggi e crede che questo tipo di alimentazione potrebbe essere fondamentale, in futuro, per la salvezza dell'umanità.

L'esperienza avuta da Nicolas Cage con gli scarafaggi è avvenuta nel 1988, quando era sul set del film Stress da Vampiro. Il titolo originale del film è Vampire's Kiss ed il lungometraggio è stato diretto da Robert Bierman. Si tratta di una storia che racconta di un dirigente editoriale che crede di essere diventato un vampiro. Parlando a Entertainment Weekly di quest'esperienza Cage ha dichiarato: "Gli insetti sono presenti in grande abbondanza, si trovano ovunque. Se potessimo superare la fobia del mangiare insetti potremmo risolvere il problema della fame nel mondo. Sono fonti di cibo ad alto contenuto proteico e senza grassi, pieni di nutrienti".

Nicolas Cage ha anche fatto notare che l'esperienza del mangiare degli scarafaggi nel film Stress da Vampiro impressionò molto il pubblico. Inizialmente avrebbe dovuto mangiare un uovo crudo, ma la sua intenzione era quella di scioccare le persone davanti al grande schermo. E così avvenne. Cage ha anche aggiunto che non ripeterebbe più un'esperienza del genere, quantomeno sullo schermo.



E se siete in attesa di scoprire i prossimi progetti dell'attore ecco quali saranno i prossimi film di Nicolas Cage. L'interprete, nei mesi scorsi, ha vestito di nuovi i panni di un vampiro in Renfield e non si tratta di un personaggio horror qualsiasi, considerando che stiamo parlando di Dracula.