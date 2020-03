Nicolas Cage: un fan si lancia in una maratona dei suoi film direct-to-video

Il volto di Nicolas Cage è uno dei più riconoscibili del cinema hollywoodiano ma nell'ultimo decennio pare che l'attore abbia recitato in moltissimi film direct-to-video, ossia mai passati dalle sale cinematografiche. A sottolineare questo particolare interessante è stato un fan della star, dopo un rewatch de Il mistero dei Templari.

"Un paio di settimane fa ho mostato a mio figlio Il mistero dei Templari e per tutto il tempo ho continuato a pensare 'accidenti, mi manca davvero Nic Cage'. Sapevo fosse praticamente nel mondo del DTV negli ultimi dieci anni ma non pensavo a questo livello. Ho scoperto che Nicolas Cage ha realizzato 29 film direct-to-video negli anni 2010, e quasi subito mi sono messo in testa di guardarli tutti. Così ho fatto. In nessun ordine particolare".



I punteggi andavano da 1 a 10 su una scala di 10 e pare che la media generale sia piuttosto alta. Si parte con titoli come I corrotti - The Truth (7/10) e Kill Chain (8/10), prima di arrivare a The Runner (5/10) e Tokarev (6/10).

L'utente ha assegnato anche voti più netti; sia in positivo, come per Between Words e Mandy, entrambi con 10/10 e sia negativi, come con USS Indianapolis (3/10).

Ricordiamo che Nicolas Cage sarà Nicolas Cage in un film su Nicolas Cage, come annunciato ufficialmente a novembre.

