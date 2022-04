Nicolas Cage emarginato nell'indie: 'Ma ultimi 8 film sono i miei migliori'. Ecco quali!

In uno interpreta sé stesso per conto di un folle miliardario. In un altro a un maiale come miglior amico. Sono solo alcuni dei nuovi film indie Nicolas Cage si sta ricostruendo una carriera anche migliore della precedente. Per lui si tratta dei migliori lavori della sua carriera, anche se le basse distribuzioni lo fanno sentire "emarginato".

Quella del nipote (in incognito) di Francis Ford Coppola non è mai stata una carriera facile, forse in virtù del suo stesso carattere. Maestro delle grida, le risate sguaiate e le espressioni inquietanti – forse attualmente il più grande portabandiera della scuola sovrainterpretativa – Nicolas Cage è sempre stato attore (e ancora di più, uomo) particolarmente eccentrico. Segnato dagli abusi, rincorso dai debiti e costretto a una carriera nel blockbuster più scadente che l’ha visto fallire, forse più presso la critica che al botteghino, ogni volta di più.

Eppure, dopo una fase di momentanea scomparsa, nelle ultime stagioni si è presentato con un volto completamente nuovo. Si parla di un vero e proprio voltafaccia indie per Nicolas Cage, in chiave positiva sia chiaro. L’ultima impresa in uscita nelle sale, The Unbearable Weight of Massive Talent, è forse uno dei suoi ruoli più folli: letteralmente, sé stesso. O meglio, un attore squattrinato che vorrebbe lavorare con Quentin Tarantino ma è rincorso dai debiti. Così si fa invitare da un pazzo miliardario – il Pedro Pascal che si sta facendo carico del futuro di Star Wars – per intrattenerlo e fare un po’ di soldi. Ovviamente, le cose degenereranno.

Per Nicolas Cage, che ha parlato delle sue recenti evoluzioni con Collider, questo e altri film costituiscono le migliori prove di tutta la sua carriera. È come se si fosse scoperto all’improvviso, anche se l’attore lamenta la sensazione di essere emarginato, dalla critica così come da alcune filiere distributive, con questi nuovi film. Certo è che la sua non è sempre una figura comoda – si vedano le sue dichiarazioni sul caso Alec Baldwin – ma è lo stesso settore che si è scelto, il cinema indipendente, a seguire ritmi e botteghini ben diversi rispetto ai grandi blockbuster cui era abituato.

Queste le parole dell’attore: “Penso di aver fatto alcuni dei migliori lavori negli ultimi dieci anni della mia intera vita e inserisco Massive Talent in questo periodo. Anche se è stato, in qualche modo, emarginato da alcune persone nei media. Ma penso che se dovessi scegliere, metterei Pig, Massive Talent, Mandy, Color Out Of Space, Bad Lieutenant, Joe, The Trust e The Runner contro tutto ciò che ho fatto nei primi 30 anni della mia carriera. Ma in tutto questo tempo, nei 43 anni in cui ho fatto l’attore, Massive Talent è senza dubbio la cosa più folle che abbia mai fatto”. Massive Talent ha totalizzato un incredibile 97% di recensioni positive su Rotten Tomatoes e nel frattempo Nicolas Cage è impegnato sul set di Renfield dove interpreta Dracula.