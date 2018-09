Nicolas Cage elogia il Superman di Henry Cavill, ma gradirebbe un regista visionario

Dopo che le voci di un possibile addio di Henry Cavill al ruolo di Superman hanno iniziato a circolare, in tanti si sono espressi sulla situazione e uno di questi è stato Nicolas Cage.

L’attore, che a metà anni Novanta fu vicinissimo ad interpretare l’ultimo figlio di Krypton nel Superman Lives mai realizzato di Tim Burton, è stato intercettato da Indiewire sulla questione. Cage, impegnato nella promozione del suo ultimo lavoro, l’horror Mandy di Panos Cosmatos, ha ammesso di aver apprezzato l’interpretazione di Cavill in L’Uomo d’Acciaio, Batman V Superman e Justice League.

“Trovavo Henry Cavill un ottimo Superman, ho apprezzato molto la rabbia che ha apportato al ruolo”, ha commentato. Per i prossimi film sull’uomo d’acciaio, Cage vorrebbe un regista visionario: “C’è bisogno di un regista che sappia creare mondi. Al momento me ne vengono in mente due: adorerei vedere cosa Panos [Cosmatos] ne farebbe di Krypton. L’altro è Tim Burton”.

Cage, grande amante dei fumetti e di Superman in particolare (oltre a chiamare il figlio Kal-El, possedeva la prima copia originale di Action Comics con la prima apparizione del supereroe), crede che il potenziale del personaggio non sia ancora stato sfruttato a dovere al cinema.

“Il personaggio ha aspetti che non sono stati ancora trattati. Tutto ciò che riguarda la sua alienazione, come inserirsi nella società, l’idea del ‘se magari divento un eroe, tutti mi ameranno, anche se sono un mostro’. Tutto questo non ha avuto risalto con il personaggio, che trovo sempre piuttosto vulnerabile. Non so chi sia il più adatto a diventare il prossimo, ma in bocca al lupo”.

Ovviamente, Cage dà per scontato che Cavill non compaia più nei panni di Superman, cosa non affatto improbabile, ma per il momento l’attore britannico è ancora legato al personaggio e al franchise della Warner, che deve ancora decidere se mettere in cantiere un altro film sull’uomo d’acciaio oppure lasciar libero l’attore. Come sappiamo, Cavill sarà impegnato nella serie Netflix The Witcher, mentre la Warner pare più interessata a sviluppare un film su Supergirl.