Nicolas Cage, tra dramma familiare e alcol: cosa succede alla star di Segnali dal futuro?

Giorni fa Nicolas Cage è stato cacciato da un ristorante di lusso di Las Vegas dopo che completamente ubriaco, ha iniziato a molestare gli altri avventori del locale. Le condizioni dell'attore sono parse ai proprietari della struttura talmente critiche che addirittura lo hanno scambiato per un senzatetto.

Secondo i soliti ben informati sui fatti, questo sarebbe un momento veramente difficile per Nicolas Cage che pochissimo tempo fa ha dovuto dire addio alla sua cara mamma. Joy Vogelsang, ex ballerina e coreografa, è scomparsa lo scorso maggio dopo anni di lotta con complessi disturbi mentali. Varie volte nel corso delle sue interviste, l'attore di Segnali dal Futuro ha definito sua madre come "la forza trainante della mia creatività", spiegando come la sua malattia non sia stata per lui mai un vero problema.

Anni fa sulla questione ha detto: "Ha attraversato questi episodi di poesia, non so come altro definirli. Direbbe le cose più incredibili. Sono sicuro che hanno avuto un impatto su di me. La cosa più strana di è che, anche quando le cose si facevano davvero bizzarre, riuscivo a staccarmene e guardarlo con curiosità scientifica".

E come se la morte della madre non fosse abbastanza, in molti associano la condizione precaria dell'attore anche alla sua difficile situazione economica. Pare che negli ultimi anni Nicolas Cage abbia sperperato un patrimonio di oltre 150 milioni di dollari, restando praticamente al verde. Speriamo che l'attore possa riprendersi presto e tornare a far parlare di se solo per i suoi successi cinematografici.