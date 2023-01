Nicolas Cage è un Dracula che non avete mai visto nel trailer ufficiale di Renfield

Come promesso dal teaser di Renfield pubblicato ieri, in questi minuti Universal Pictures ha pubblicato il trailer ufficiale del nuovo adattamento del celebre romanzo di Bram Stoker, con il grande Nicolas Cage nei panni di Dracula.

In questa moderna rivisitazione del classico horror sui vampiri, il protagonista sarà Renfield, fedele servitore di Dracula, interpretato da Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road, franchise degli X-Men), alle prese con il Conte più narcisista della storia del cinema (il premio Oscar Nicolas Cage). Notte dopo notte, Renfield è costretto a procurarsi il cibo (le persone) per il suo padrone ed eseguire ogni suo ordine, non importa quanto degradante e perverso. Ma ora, dopo secoli di servitù, Renfield è pronto a scoprire se c'è una vita per lui lontano dall'ombra del principe delle tenebre. Se solo riuscisse a capire come porre fine alla sua codipendenza.

Renfield è diretto da Chris McKay (The Tomorrow War, The LEGO Batman Movie) da una sceneggiatura di Ryan Ridley (serie Ghosted, serie Rick & Morty), basata su un'idea originale del creatore di The Walking Dead e Invincible Robert Kirkman. Il film è interpretato anche da Awkwafina (The Farewell, Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli), Ben Schwartz (Sonic, The Afterparty) e Adrian Martinez (The Secret Life of Walter Mitty, Focus), ed è prodotto dai partner di Skybound Entertainment Robert Kirkman e David Alpert (The Walking Dead, Invincible).

Renfield uscirà negli USA il 14 aprile prossimo. Per altri approfondimenti, ecco che cosa ha detto Nicolas Cage sul suo nuovo Dracula.