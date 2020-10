Nicolas Cage è il Dottor Destino in un concept iniziale dei Fantastici 4

Ryan Unicomb, il regista che sta lavorando all'atteso documentario sulla mancata realizzazione del film sulla Justice League Mortal di George Miller, ha svelato un importante retroscena sul dietro le quinte del primo film dedicato ai Fantastici 4.

"Prima che Julian McMahon assumesse il ruolo, Nicolas Cage era stato scelto per interpretare il Dottor Destino ne I Fantastici 4" ha raccontato Unicomb su Instagram. "La produzione decise di rivolgersi a Cage dopo che un concept artist utilizzò le sembianze del cantatne Marilyn Manson per alcuni dei loro lavori."

A conferma di ciò, il regista ha pubblicato anche alcuni concept iniziali che offrono uno sguardo a Cage nei panni del villain. "A quel tempo, il progetto era considerevolmente più oscuro e l'aspetto di Destino camminava decisamente su una linea tra PG-13 e R (come si vede in questi disegni delle sua bracca in bio-metallo senza pelle) - ha aggiunto - Ovviamente la cosa non è andata in porto, ma senza dubbio è interessante."

Ricordiamo che una nuova versione del Dottor Destino potrebbe fare il suo debutto nei prossimi anni, ora che i Marvel Studios sono tornati in possesso dei diritti relativi allo sfruttamento dei Fantastici 4 al cinema. L'arrivo della famiglia di supereroi nel MCU è stato infatti confermato l'estate scorsa da Kevin Feige in occasione del San Diego Comic-Con, e molti fan sostengono che Victor Von Doom potrebbe diventare il prossimo antagonista principale del franchise dopo Thanos.

Voi cosa ne pensate? Avete in mente qualche attore come prossimo interprete di Destino? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, vi lasciamo agli ultimi rumor sul ritorno dei Fantastici 4.