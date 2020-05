Nicolas Cage, la Disney conferma: 'Il Mistero dei Templari 3 si farà!'

Nel corso di una recente intervista, lo storico produttore Jerry Bruckheimer ha confermato che la Disney è attivamente al lavoro sul terzo capitolo della saga de Il Mistero dei Templari, celebre franchise d'avventura con protagonista Nicolas Cage.

Nell'annunciare la nuova serie tv per Disney+ ispirata al film, infatti, Bruckheimer ha spiegato: "Stiamo sicuramente lavorando ad un Mistero dei Templari per lo streaming tv, ma stiamo anche sviluppando il nuovo film per il grande schermo. Quello per Disney+ avrà un cast molto più giovane, ma il film vedrà il ritorno dello stesso cast dei precedenti due capitoli."

Per quanto riguarda il film, che sarà sviluppato dal regista Jon Turtletaub e scritto da Chris Bremner, sceneggiatore di Bad Boys for Life, a quanto pare si trova ancora in fase di sceneggiatura. “La versione cinematografica è in scrittura proprio ora. La versione televisiva è in corso. Abbiamo realizzato una sceneggiatura pilota e una descrizione dei futuri episodi."

I film della saga de Il Mistero dei Templari, entrambi diretti da Turtletaub, seguono lo storico e occasionalmente archeologo Benjamin Franklin Gates (Nicolas Cage), sempre alla ricerca di tesori nascosti negli anfratti più antichi d'America. Cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere il nuovo capitolo della saga? Vorreste che Cage abbia un ruolo anche nella serie tv? Ditecelo nei commenti.

