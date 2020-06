Nicolas Cage ha sempre difeso Il Prescelto: deve far ridere, non capite nulla!

Stasera su Mediaset 20 a partire dalle 21:05 torna in tv Il Prescelto, grande scult della carriera di Nicolas Cage diretto nel 2006 da Neil LaBute e remake ufficiale del classico del 1973 diretto dal regista di culto Robin Hardy.

Sebbene in Italia non goda di grandissima fama rispetto ad altri horror suoi contemporanei, l'originale The Wicker Man è considerato sia in Gran Bretagna che negli Stati Uniti uno dei film dell'orrore più influenti del cinema in lingua inglese, ma quello con protagonista il grande Nicolas Cage non è riuscito a replicare quel tipo di successo, anzi.

Il The Wicker Man del 2006 al contrario è spesso citato fra i peggiori film della storia del cinema e della carriera della superstar protagonista, che però in passato ha ripetutamente obiettato alle critiche ricevute dall'opera dichiarandosi molto soddisfatto della sua riuscita: la critica più nota è infatti quella che il film finisce col diventare involontariamente divertente, ma Cage ha chiarito che lui e Neil LaBute hanno sempre considerato l'opera una commedia nera e che la scelta di far ridere lo spettatore era consapevole.

Tuttavia qualcuno non ha riso affatto: Robin Hardy, sceneggiatore e regista del film originale, nonché la star Sir Christopher Lee, interprete di Summerisle nel film del 1973, hanno entrambi criticato il remake. Il regista ha perfino chiesto alla produzione di rimuovere il suo nome dai titoli di coda, perché non voleva minimamente essere associato al film di Nicolas Cage.

