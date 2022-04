Nicolas Cage: 'Desideri futuri? Un musical e il Superman di Tim Burton mai realizzato'

Noto fino a qualche tempo fa per i dimenticabili blockbuster e le sovrainterpetazioni, Nicolas Cage ha aperto per la propria carriera un nuovo corso nel cinema indipendente. E con un ritmo di uscite instancabile, già si porta avanti per proporre progetti vecchi e nuovi. Fra cui quel mitologico Superman che doveva vederlo protagonista.

Se si da uno sguardo alla qualità delle sue ultime imprese – e al cambio repentino, in termini di genere così come di area produttiva, che hanno segnato nella sua carriera – questa è senza dubbio l’annata di Nicolas Cage. Le annate, giacché questo nuovo corso aperto dalla sua carriera nel campo del cinema indie dura già da qualche anno è ha sfornato di recente due perle rare come Pig e The Unbearable Weight of Massive Talent. Nel primo, inserito da Barack Obama nella sua Top 10 personale dei film più belli del 2021, si mette alla ricerca del suo migliore amico: un maiale scomparso.

Nel secondo, sul quale proprio in questi giorni stanno uscendo le prime recensioni entusiastiche con un clamoroso 97% su Rotten Tomatoes, interpreta sé stesso: un attore di hollywood completamente folle e ormai pieno di debiti, che si abbassa a fare da intrattenitore a un miliardario, il Pedro Pascal che si sta facendo carico del futuro di Star Wars. Alla luce di questo successo che, soprattutto, lo svincola da quella grande schiacciasassi che è Hollywood, Nicolas Cage rinnega il suo passato attoriale e punta già uno sguardo al futuro.

Queste le sue parole in un’intervista con Rolling Stone durante la quale gli è stato chiesto quali fossero i suoi desiderata per i progetti futuri: “In questo momento, sono entusiasta che la commedia sia tornata nel menu. Questo tipo di commedia era scomparsa da tipo 15 anni. È bello che io possa avere l'opportunità di fare più commedie. Ma non ho mai fatto un musical. Ed è senz’altro qualcosa che mi incuriosisce". Eppure, nonostante abbia – forse solo momentaneamente – abbandonato il campo mainstream, ci sarebbe un ultimo blockbuster con cui si leverebbe proprio uno sfizio.

Si tratta del progetto mai realizzato di un Superman con lui protagonista e diretto da Tim Burton: “Voglio che venga messa agli atti una cosa: non è stato Tim Burton a scegliermi. Io scelsi Tim Burton. La Warner voleva Renny Harlin, che è un bravo ragazzo e perfettamente capace. Ma per me, la visione che avevo per Kal-El era più in stile Tim Burton. Così lo segnalai. Il fatto che poi non sia stato realizzato è sempre stato sia positivo che negativo per me. È positivo in quanto ha lasciato il personaggio, e ciò che Tim e io avremmo potuto combinare, nel regno dell'immaginazione, che è sempre più potente di quanto non sia il concreto. E negativo in quanto penso che sarebbe stato speciale. Se c’è la possibilità di riprendere quell’idea? Chi lo sa”. Voi ci sperate? Ditecelo nei commenti!