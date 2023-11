Nicolas Cage deluso dal cameo di The Flash: ecco cosa ha detto

Nicolas Cage sognava dai tempi di Superman Lives di calarsi nei panni del celebre supereroe. Finalmente ha avuto la possibilità di farlo in The Flash: tuttavia, l'attore si è dichiarato deluso del suo cameo come Superman.

Nicolas Cage si era già espresso contro l'utilizzo dell'IA criticando l'aspetto finale del suo cameo: adesso torna ad esprimersi sull'argomento in un'intervista per Wired, ribadendo la sua contrarietà al lavoro grafico fatto sul suo Superman. "L'hai detto perfettamente quando hai detto "Abbiamo fatto un accordo". Questo è il fulcro. C'è un accordo, una comprensione reciproca e un contratto in cui sei entrato conoscendo entrambe le parti e sapendo bene in cosa ci stiamo infilando".

"Non sto dicendo che sia stata utilizzata l'intelligenza artificiale su Superman. Forse l'hanno fatto. Non lo so. Forse era solo CGI, ma qualunque cosa fosse, non è quello che ho fatto sul set. Per quanto ami il regista Andy Muschietti e la sorella e produttrice Barbara Muschietti -e penso che siano fantastici- non è quello che mi è stato detto di fare sul set" ha aggiunto l'attore.

Il Superman che abbiamo visto in The Flash (considerato uno dei flop più eclatanti dell'anno) non corrisponde quindi alla performance di Cage sul set: la scena finale dove Superman combatte contro il ragno gigante di Superman Lives aveva già ricevuto un responso negativo da parte del pubblico. Adesso anche l'attore si dichiara deluso di quanto visto sullo schermo, ponendo anche una questione importante sull'utilizzo di CGI o IA al cinema.