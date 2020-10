Nicolas Cage cuore d'oro: quando vinse 20 mila dollari e donò tutto in beneficienza

Arriva un altro bell'aneddoto legato alla sorprendente quando sconquassante vita di Nicolas Cage, amatissimo interprete di The Rock o Il Mistero dei Templari, questa volta quasi da accostare ai tanti gesti di bontà fatti dal collega Keanu Reeves, dato che si parla di soldi, beneficienza e grande, grandissimo cuore.

Ora, parlando con Marilyn Manson per la rivista Interview, Cage ha condiviso una sua storia o ricordo personale relativo a una volta in cui vinse la bellezza di 20 mila dollari giocando alla roulette in un casinò, scegliendo però di non incassare personalmente la vincita ma di donare tutto in beneficienza a un orfanotrofio.



Cage ha anche aggiunto che la vittoria risale circa a 30 anni fa e che proprio quella è stata l'ultima volta in cui ha giocato d'azzardo, descrivendola come un'esperienza "davvero profonda". Ha detto l'attore:



"Sono entrato con 200 dollari e non ho perso un numero, tanto che anche la signora che girava la roulette era impressionata. In 20 minuti ho trasformato 200 dollari in 20 mila, quindi sono andato a trovare un orfanotrofio alla Bahamas, ho incontrato tutti i bambini e la direttrice e ho detto 'questo è per voi'. Le ho messo in mano i 20 mila dollari, me ne sono andato e non ho più giocato d'azzardo perché se lo facessi rovinerei il potere di quel momento".