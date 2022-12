Nicolas Cage credeva di essere un alieno: 'Ero CERTO di venire da un altro pianeta'

"Ero certo di venire da un altro pianeta", così ha affermato Nicolas Cage in una recente intervista per Rampstyle. L'attore continua raccontandoci i dettagli sulla terribile scoperta: "Ero scioccato quando sono andato dal dottore da piccolo e ho scoperto di avere degli organi e uno scheletro umano". Ma da dove deriva questa stramba convinzione?

A quanto pare Cage avrebbe preso alla lettera un'affermazione del padre: "Sei proprio un alieno". Da qui sarebbe cominciata la sua indissolubile sicurezza di essere un extraterrestre.

D'altronde i conti ridavano per Cage, in quanto aveva "difficoltà nel connettermi con le persone". Un concetto che ha ripreso anche in un'intervista dell'anno scorso per Vanity Fair in cui si è descritto come "sinceramente molto noioso, perfettamente sereno nello stare a casa e giocare con i miei gatti o passare del tempo con i miei ragazzi [...] passo molto tempo in silenzio con mia moglie Riko e con i miei animali", o sicuramente guardando Paddington 2 che è l'ossessione di Cage.

Ad ogni modo, sembra essere proprio questa sua profonda e sentita estraneità dal mondo ad averlo spinto ad intraprendere la carriera d'attore. La sua fonte d'ispirazione è stata David Bowie in The Man Who Fell to Earth: la visione di quel film gli ha fatto "realizzare di dover fare qualcosa, quindi sono diventato un attore".

Insomma, ci sarebbe una bella familiarità dell'attore con il non-umano: e forse non a caso vedremo Cage nei panni di Dracula nel film di Chris McKay.