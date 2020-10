Nicolas Cage, di cosa parla lo sconosciuto horror Pay the Ghost

Stasera arriva in tv, su Rai4 e a partire dalle 21:20, uno dei film meno noti con protagonista Nicolas Cage, l'horror sovrannaturale Pay the Ghost - Il male cammina tra noi.

Diretto da Uli Edel e interpretato anche da Sarah Wayne Callies, Lauren Beatty, Jack Fulton, Elizabeth Jeanne le Roux, Erin Boyes, Alex Mallari Jr, Lyriq Bent, Veronica Ferres e Juan Carlos Velis, il film racconta la storia di Mike Lawford, professore di New York il cui figlio di otto anni Charlie scompare durante la parata di Halloween.

La vicenda vera e propria inizia un anno dopo, quando il protagonista comincia ad essere ossessionato da terrificanti visioni del figlio e a sentire intorno a lui l’inspiegabile e spaventosa presenza di una misteriosa figura. Mike, insieme alla moglie Kristen Sarah Wayne Callies), si mette alla disperata ricerca del figlio e scopre una terribile verità: ogni anno, durante la notte di Halloween, un fantasma feroce e vendicativo appare durante la festa per rapire bambini.

Pay the Ghost appartiene alla parte bassa della classifica della carriera di Nicolas Cage, un attore che come pochi è in grado di alternare grandi film a terribili insuccessi: su Rotten Tomatoes, l'horror di Edel ha un indice di approvazione del 10% sulla base di 30 recensioni, mentre su Metacritic ha raggiunto un punteggio di 23 su 100 basato su 9 recensioni.

Voi lo avete visto? Che ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti. Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Pay the Ghost.