Nicolas Cage conferma: 'Non verrò mai pagato per il film con cui ho vinto l'Oscar'

Durante una nuova intervista promozionale, l'attore premio Oscar Nicolas Cage ha confermato una famosa storia su Via da Las Vegas, il film di Mike Figgis per il quale vinse la statuetta come miglior attore protagonista agli Academy Awards del 1996.

In un'intervista con Business Insider durante il South by Southwest Film Festival, Nicolas Cage ha confermato di non essere mai stato pagato per Via da Las Vegas, e di aver sostanzialmente realizzato quel film gratis. "Ma non ci ho pensato, non ho mai dato peso alla cosa e non porto rancore verso nessuno. Ho avuto modo di interpretare una parte che volevo assolutamente interpretare. Non avevo dubbi che sarebbe stata un'esperienza fantastica per un film fantastico. Non avevo intenzione di rinunciare: che mi pagassero o no, volevo fare il film."

Tuttavia quel 'sacrificio' non è stato vano, dato che dopo la vittoria dell'Oscar grazie a Via da Las Vegas Nicolas Cage ha iniziato a ricevere cachet enormi per i suoi successi film action di successo, come Con Air, Face/Off e The Rock. Curiosamente, anche il regista Mike Figgis non ha ottenuto molto da un punto di vista economico dal suo film, sebbene a differenza di Nicolas Cage sia riuscito a portare a casa almeno 'qualcosa', circa 100mila dollari. "I produttori mi dissero che il film non aveva generato profitto" ha dichiarato l'autore qualche tempo fa parlando della Lumiere Pictures, che aveva finanziato il film con 4 milioni di dollari di budget. Tuttavia, ad oggi Via da Las Vegas ha incassato 34 milioni di dollari secondo i dati di Box Office Mojo.

Per altri contenuti scoprite tutto quello che sappiamo sulla serie tv di Spider-Man Noir, nella quale Nicolas Cage dovrebbe interpretare in live-action il personaggio che ha doppiato in Spider-Man: Un nuovo universo.

Su AQUAMAN E IL REGNO PERDUTO (BS) è uno dei più venduti di oggi.