Nicolas Cage ha comprato una Bat-caverna? La star risponde finalmente alla leggenda

Recentemente Nicolas Cage ha rivelato il suo film preferito tra quelli in cui ha recitato, ma in una nuova intervista con Jimmy Kimmel ha anche intercettato una famosa leggenda metropolitana sul suo conto, quella che lo vuole come proprietario di una vera Bat-caverna.

"Sono felice che tu mi abbia fatto questa domanda, perché posso finalmente usare una delle mie parole preferite: speleologia", ha detto Nicolas Cage tra gli applausi. "Sono interessato ad esplorare tutti gli elementi. Capisci? L'elemento dell'acqua l'ho dominato esplorando la Grande Barriera Corallina. L'aria? Lì non sono arrivato lontano quanto avrei voluto, volevo usare un deltaplano ma ancora non è successo. Il fuoco? Sono stato Ghost Rider, ho familiarità con l'elemento del fuoco. Quindi per la Terra, ho pensato: 'Sì, voglio iniziare a fare speleologia. Voglio iniziare a esplorare le caverne'. Penso che fossimo nel Nord Dakota, sulle Black Hills, quando stavamo girando uno dei film di Il mistero dei templari. Ho detto: 'Ho sentito che c'è una grotta in vendita da queste parti. Andiamo a visitarla!' E l'ho fatto, era bellissima, piena di stalagmiti, di quarzo lattiginoso, come pareti cristalline".

Ma quindi ha davvero comprato una caverna? "Ho pensato, sai, quando mi sono sposato, mi sono detto: 'Cavolo, vorrei comprare questo posto e andare fin dentro il cuore della caverna e spogliarmi completamente nudo insieme a mia moglie e bere alla mia salute. Dentro il fondo di una caverna nel ventre della terra...Inutile dire che alla fine non l'ho comprata."

Mito sfatato dunque. Per altre letture sulla vita privata della star, sappiate che in un'altra recente intervista promozionale Nicolas Cage ha annunciato che diventerà padre per la terza volta.