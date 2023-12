Sì, Nicolas Cage compra i suoi stessi cimeli su eBay (oltre ai fumetti)

Nicolas Cage sapeva che i fumetti avrebbero conquistato il cinema fin da quando aveva 11 anni, a dimostrare tutte le sue conoscenze nel settore. Ma i suoi acquisti non si limitano a questo: in una recente intervista, infatti, ha dichiarato di comprare cimeli cinematografici su eBay, compresi i suoi film.

Egocentrismo? Autocompiacimento? O semplice volontà di avere "fisicamente" i progetti a cui ha partecipato? Probabilmente l'ultima ipotesi, perché conosciamo tutti il carattere dell'attore, ricordato per film quali Ghost Rider, Face/Off - Due facce di un assassino e il recente Dream Scenario. Senza contare la smaterializzazione dell'arte moderna, che spesso rifugge dal supporto fisico. Inoltre, molte pellicole sono datate – basti pensare a Fuori di testa, del 1982, e Rusy il selvaggio, del 1983 –, perciò eBay rappresenta lo strumento migliore per recuperarli (o riscoprirli).

Tornando ai fumetti, Cage è un grandissimo fan dell'Uomo Ragno. "Penso che sia un personaggio davvero strepitoso" ha dichiarato. "È un ruolo omnicomprensivo, che abbraccia alcune delle mie star preferite del cinema noir. Spider-Man, per me, coincide indubbiamente col supereroe più figo di tutti. Caratterizzarlo attraverso un atteggiamento mystery, come se fosse una star dei film degli anni '30, lo lo rende il più entusiasmante tra i supereroi". Non tutti sanno che l'attore ha prestato la propria voce a Spider-Man Noir nel film d'animazione Spider-Man: Into the Spider-Verse. Assisteremo a un suo ritorno nel terzo capitolo della saga?

In un'altra occasione, invece, Nicolas Cage ha parlato dei fumetti che gli sono stati rubati. "Qualcuno li ha in uno scrigno del tesoro, sepolto da qualche parte" ha dichiarato. "Io invece potrei farci tantissime cose. Donarli in beneficienza, per esempio". Gli auguriamo proprio di ritrovarli!