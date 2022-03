Nicolas Cage, i complimenti di Guillermo del Toro:'È un maestro'

Guillermo del Toro ha elogiato una delle star più controverse di Hollywood, Nicolas Cage, definendolo 'un maestro'. Di recente l'attore ha parlato della miriade di titoli on demand ai quali ha partecipato, principalmente per saldare dei debiti accumulati, in buona parte a causa dell'acquisto di fossili di dinosauri.

In un'intervista Nicolas Cage ha dichiarato di non aver mai telefonato per ottenere una parte. Il regista ne ha approfittato per condividere l'articolo su Twitter elogiando l'attore:"Non c'è stato né ci sarà mai un attore come Nicolas Cage".



I due non hanno mai lavorato insieme ma mantengono un'ottima amicizia, testimoniata anche da del Toro in passato; raccontarono di una cena a base di aragosta durata quattro ore, comprensiva di una chiacchierata sul cinema muto, come ha specificato il regista di La forma dell'acqua, che ha elogiato Cage per la sua performance in Pig, definendolo 'non solo il Paganini degli attori espressionisti, ma anche un genio irripetibile'.

del Toro è reduce dalla sua ultima fatica; il regista ha dichiarato che Nightmare Alley è perfetto per l'attualità e per il mondo di oggi.



Da una bromance ad una collaborazione effettiva? I fan sperano di poter vedere un film del regista messicano con protagonista la star di Cuore selvaggio.

In ogni caso Nicolas Cage è in un momento d'oro e sembra tornato sulla cresta dell'onda dopo diversi anni nell'oblio. A quali progetti si legherà in futuro?