Nicolas Cage compie 60 anni: 'Mi tormento ancora. Ho molti dubbi su me stesso'

Nicolas Cage taglia il traguardo dei 60 anni. Il protagonista di Fuori in 60 secondi, diventato nel corso dei decenni una vera e propria icona del cinema statunitense ha concluso il 2023 con una carrellata di lavori che lo hanno visto protagonista in positivo e in negativo, accrescendo una filmografia sempre più corposa ed eterogenea.

Dopo aver riportato le parole di Nicolas Cage a proposito di Face/Off, vogliamo festeggiare con l’attore californiano la ricorrenza del suo compleanno sfruttando l’occasione per ricordare l’incredibile umiltà che lo contraddistingue e che lo ha certamente aiutato nel corso della sua carriera.

Non sempre apprezzato a dovere e più volte criticato dal pubblico e dagli addetti ai lavori per le proprie performance, il nipote di Francis Ford Coppola ha sempre avuto le idee chiare rispetto alla sua carriera e all’atteggiamento da mantenere.

In un’intervista datata 1996, il protagonista di Con Air aveva infatti dichiarato: “So cosa voglio fare, lo sto facendo, ma sono ancora uno studente del mestiere e penso di poter andare oltre. Mi tormento ancora. Ho molti dubbi su me stesso”.

Abbinare un obiettivo tanto preciso e ambizioso alla capacità di mettersi in discussione in questo modo ha certamente aiutato l’artista a raggiungere lo status di star assoluta di Hollywood e a costruire una carriera in continuo crescendo che non accenna a rallentare.

Ribadendo i nostri auguri allo Yuri Orlov di Lord of War, vi lasciamo a una lista dei prossimi film che vedranno Nicolas Cage in azione.