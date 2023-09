Nicolas Cage come non lo avete mai visto nel trailer del western Butcher's Crossing

Nicolas Cage ha rivelato il suo western preferito, e a proposito del genere, proprio l’attore sarà il protagonista di Butcher's Crossing, di cui è stato rilasciato il nuovo trailer.

La clip mostra Cage nel ruolo di un cacciatore di bufali, in un’interpretazione chiaramente ispirata al Colonnello Kurtz di Apocalypse Now, come esplicitamente rivelato dall’attore stesso. Il film, immerso in un’atmosfera molto simil Revenant, è ispirato all’omonimo romanzo di John Edward Williams.

“Questo film è stato in fase di realizzazione per molti anni e, dopo un'epica sfida di riprese e un'anteprima mondiale al TIFF, sono così entusiasta che ora sia giunto il momento di vederlo per il mondo. Il pubblico è atteso da un viaggio straziante e da un'enigmatica interpretazione di Nicolas Cage, che esplora la natura dell'ambizione, l'energia potente e distruttiva che ha plasmato l'America e il nostro pianeta.” Ha dichiarato Gabe Polsky, regista del film e alla sua prima esperienza con un lungometraggio.

Il film è stato presentato al Toronto film festival nel 2022 e dovrebbe uscire nelle sale americane il 20 Ottobre 2023. Le valutazioni della critica sembrano essere buone, il film ha il 72% di gradimento sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes. John DeFore dell’Hollywood report ha scritto: “Pur essendo di solida fattura, è un western senza ardore sufficiente o alcuna novità in grado di suscitare un grande interesse, anche se i suoi due protagonisti dovrebbero impedirgli di perdersi nell’anonimato, in mezzo alla folla.”. Proprio durante le riprese del film, Nicholas Cage ha dichiarato che il suo cavallo voleva “ucciderlo”.