Nicolas Cage, ecco come ha convinto Johnny Depp ad intraprendere la carriera da attore

Questa sera va in onda su Mediaset 20 2030 - Fuga per il Futuro, un film del 2018 diretto da Rob W. King che ha come protagonista Nicolas Cage. In pochi sanno che proprio il nipote di Francis Ford Coppola ha lanciato nel mondo del cinema uno degli attori più amati di sempre, stiamo parlando di Johnny Depp.

In un'intervista al New York Times Nicolas Cage ha rivelato di essere stato proprio lui a convincere quella che sarebbe diventato uno dei volti più noti di Hollywood ad intraprendere la carriera di attore.

"Eravamo già amici da molto tempo. Io vivevo in un vecchio palazzo ad Hollywood chiamato Fontenoy e alla fine lo affittai a lui. Per tirare a campare vendeva penne. Mi rubava i soldi e ci comprava i cocktail senza dirmelo, me l'ha rivelato solo molti anni dopo. Eravamo comunque buoni amici e spesso giocavamo a Monopoli. Una volta stava vincendo. A quel punto gli chiesi se voleva fare l'attore.

Depp inizialmente si mostrò molto riluttante perché voleva diventare famoso come musicista ma, alla fine ha ceduto alle lusinghe di Nicolas Cage accettando di fare un provino: "All'epoca lui voleva sfondare a tutti i costi nella musica ed era molto perplesso ma io lo convinsi a farlo. Gli feci incontrare il mio agente che lo mandò al suo primo provino, quello per Nightmare – Dal Profondo Della Notte. Ebbe la parte il giorno stesso”.

Molti sono gli aneddoti che si raccontano sul web sull'attore che nel 1995 ha vinto un Oscar per Via da Las Vegas, spesso è un tipo particolarmente sopra le righe come dimostrano anche le sue spese folli. Prossimamente Nicolas Cage interpreterà se stesso in nuovo film. Ne vedremo sicuramente delle belle.