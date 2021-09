Nicolas Cage, come si chiama il suo stile di recitazione e come funziona

Tornato di recente nelle sale con Pig, nuovo revenge-thriller in arrivo a breve anche in Italia, Nicolas Cage è uno degli attori più amati e allo stesso tempo odiati del panorama di Hollywood, questo per via della sua capacità di passare da capolavori acclamati da pubblico e critica a pellicole dalla dubbia qualità.

L'attore, nipote del grande Francis Ford Coppola, nel corso della sua carriera ha fatto molto discutere anche per il suo particolarissimo approccio alla recitazione, un modo eccessivo che potremmo definire 'overacting' ma a cui lo stesso Cage ha dato un nome specifico: 'Nouveau Shamanic'.

Come rivelato dalla star in una vecchia intervista con l'LA Times, l'idea nasce da un libro del professor Brian Bates intitolato 'The Way of Actor' secondo cui migliaia di anni fa gli uomini di medicina e gli sciamani tribali erano dei veri e propri attori. "Mettevano in atto qualunque problema degli abitanti del villaggio, cercando di trovare le risposte o andare in un'altra dimensione che in realtà era solo l'immaginazione, e cercando di trovare qualcosa che rifletta le preoccupazioni del gruppo" aveva spiegato.

Un'altra grande fonte di ispirazione per il suo stile di recitazione è stato inoltre il Kabuki, il tipo di rappresentazione teatrale nato in Giappone all'inizio del XVII secolo. "Il Kabuki per me è stato una vera fonte di ispirazione, un modo per tirare fuori tutto ciò che avevo dentro come attore", aveva dichiarato Cage. "Insieme allo nouveau shamanic, mi è servito per evitare di dare l'impressione che stessi fingendo o che stessi mentendo. Lessi un libro di Bates in cui affermava che gli attori fossero come dei vecchi sciamani. Io semplicemente ho fatto mio questo concetto e l'ho attualizzato, da qui il termine nouveau".

Intanto, Nicolas Cage è pronto a debuttare nel genere western.