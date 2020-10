Nicolas Cage combatte gli alieni a colpi di arti marziali nel folle trailer di Jiu Jitsu

Se avete sempre pensato che l'unico modo per respingere un'invasione aliena è quello di schierare in campo Nicolas Cage e chiedergli di sfoggiare doti nascoste di artista marziale, il trailer ufficiale di Jiu Jitsu è quello che stavate cercando!

Nel mondo del film, “ogni sei anni un antico ordine di esperti combattenti di Jiu Jitsu affronta un temibile invasore alieno in una battaglia per la Terra. Per migliaia di anni, i combattenti che proteggono la Terra hanno giocato secondo le regole ... fino ad ora. Quando Jake Barnes, un celebre eroe di guerra e maestro combattente di Jiu Jitsu, rifiuta di affrontare Brax, l'indomabile leader degli invasori, il futuro dell'umanità è in bilico. Ferito e affetto da una grave amnesia, Jake viene catturato da una squadra militare per combattere lo spietato intruso sceso sul pianeta. Dopo un brutale attacco alieno alla squadra militare, Jake viene salvato da Wylie (Nicolas Cage) e da una squadra di compagni combattenti di Jiu Jitsu che devono aiutarlo a recuperare la sua memoria e rimettersi in forze per sconfiggere Brax in un'epica battaglia che determinerà ancora una volta il destino dell'umanità".

Con una delle trame più stupide mai concepite, un villain alieno uscito da un discount per Predator e soprattutto la presenza di Nicolas Cage, Jiu Jitsu si preannuncia come lo scult assoluto dell'autunno ed è già in tutto e per tutto adorabile: fanno parte del cast anche Alain Moussi (Kickboxer: Retaliation, Kickboxer: Vengeance), Frank Grillo (The Purge: Election Year, Captain America: Civil War), Rick Yune (Alita: Battle Angel, Olympus Has Fallen), Marie Avgeropoulos (The 100, 50/50), Juju Chan (Wu Assassins, Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny) e Tony Jaa (franchise Ong-Bak, Furious 7).

Negli USA Jiu Jitsu farà il suo debutto nei cinema, on demand e digitale dal 20 novembre 2020.

Per altri approfondimenti ecco uno speciale su Nicolas Cage e i suoi ruoli migliori e le prime foto dal set del film in cui Nicolas Cage interpreta se stesso.