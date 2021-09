Nicolas Cage cacciato da un ristorante a Las Vegas: 'Era ubriaco e molesto'

Nicolas Cage ha dato spettacolo a Las Vegas qualche ora fa, ma stavolta non si tratta dell'ultima interpretazione di un attore che, tra alti e bassi, è entrato nel cuore di milioni di fan: stando a quanto raccontato da alcuni testimoni, infatti, la star di Con Air si sarebbe presentata in un ristorante di lusso in condizioni davvero pessime.

L'attore, stando ai resoconti dei presenti, sarebbe stato cacciato dal locale dopo aver decisamente esagerato con gli shot di tequila, al punto da rendersi decisamente molesto per i presenti che l'avrebbero addirittura scambiato per un senzatetto.

"Era completamente ubriaco e molesto, è stato scambiato per un senzatetto. [...] Era in un pessimo stato e andava in giro senza scarpe. Il personale ci ha detto che aveva bevuto shot di tequila e whisky Macallan 1980. Gridava alle persone e cercava di attaccare briga, poi il personale gli ha chiesto di andarsene" hanno raccontato alcune persone che hanno assistito al deprimente spettacolo.

Le gesta di Cage sono state riprese da alcune telecamere della sorveglianza: vedremo se nelle prossime ore l'attore avrà qualcosa da dire al riguardo o preferirà trincerarsi dietro un comprensibile silenzio! Tornando a parlare di cinema, comunque, qui trovate la nostra recensione di Pig, l'ultimo, assurdo film con Nicolas Cage.