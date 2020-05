Nicolas Cage, la burrascosa storia che ha portato allo sviluppo di National Treasure 3

In questi giorni è finalmente arrivata la conferma ufficiale di National Treasure 3, nuovo capitolo della celebre saga d'avventura con protagonista Nicolas Cage.

Si tratta del trequel del National Treasure originale, uscito nel 2004, e sequel di National Treasure: Book of Secrets, arrivato invece nel 2007, e arriverà ad oltre un decennio di distanza: questo perché lo sviluppo del film è stato a dir poco burrascoso e ha inseguito la carriera di Cage per tantissimo tempo, fra annunci e smentite.

Già nel 2007 Cage aveva infatti rivelato le speranze per un terzo episodio (la sua intenzione era portare il protagonista fuori dagli USA, tra cui Asia e Africa), ma nel 2008, nonostante Book of Secrets avesse ottenuto un ottimo successo guadagnando $457 milioni in tutto il mondo e superando i $347 milioni dell'originale, era stato dichiarato: "La nostra filosofia è che, fino a quando non avremo una grande storia, una grande avventura da raccontare, non avrà senso fare il film. Ma ci stiamo lavorando".

Nello stesso anno il produttore Jerry Bruckheimer confermò che un terzo episodio era in lavorazione, ma nel 2010 i lavori erano ancora in alto mare con gli sceneggiatori Ted Elliott e Terry Rossio, famosi per la saga Pirati dei Caraibi. Nel 2014, sempre Bruckheimer aveva annunciato un blocco del progetto: "Questi sono i film più difficili da realizzare perché sono tutti basati sugli indizi e la loro scoperta, è così difficile elaborarli", ma aveva anche garantito che il divario tra i film originali e il potenziale sequel non sarebbe mai stato così grande da far dimenticare ai fan il progetto, parole che si sarebbero rivelate profetiche.

Nel 2016 il CEO Bob Iger ha confermato che National Treasure 3 era ancora in sviluppo, ma Cage affermò di non aver ancora letto la sceneggiatura. Due anni dopo, nel 2018, il regista Jon Turtletaub dichiarò che lo script era "vicino" al completamento, ma notò che il film non era più una priorità per la Disney: "Credo che la Disney senta di avere altri film da fare, film che potrebbero fruttare molti più soldi."

Lo scorso gennaio, Bruckheimer ha reclutato lo sceneggiatore di Bad Boys for Life Chris Bremner per completare la storia di National Treasure 3, e alla fine è stata annunciata anche una serie tv: che la pazienza dei fan sia stata ripagata? Staremo a vedere come si evolverà la situazione e se i due progetti saranno confermati.