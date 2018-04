Nicolas Cage a breve lascerà la recitazione per concentrarsi sulla regia

Nicolas Cage crede che continuerà a recitare per alcuni anni prima di concentrarsi sulla regia, che è qualcosa che non vede l'ora di fare. Cage ha una carriera di oltre 35 anni nell'industria di Hollywood e ha lasciato un segno indelebile, con alcune delle sue interpretazioni.

Da Viva Las Vegas, alla memorabile performance in Stress da Vampiro, Nic Cage è un attore che di sicuro lascia sempre un segno, indipendentemente dal film che interpreta. La maggior parte della recente filmografia di Cage è stata diretta a film d'azione o horror, anche uscita solo in DVD, la maggior parte dei quali titoli non è stata mal recensita.

Recentemente, alcuni segnali hanno fatto sperare in un ritorno dell'attore ai livelli più alti della cinematografia, grazie a film come Mom and Dad e Mandy o la performance vocale come membro del cast di Teen Titans GO! To The Movies!, in cui interpreta Superman.

L'attore ha lavorato tanto negli ultimi anni, in parte a causa di problemi finanziari piuttosto importanti, ma ha anche recentemente rivelato a The Blast che, tra pochi anni, la sua intenzione è quella di concentrarsi sulla regia, e non più sulla recitazione:

“In termini di produzione e regia, sì, sto tornando alla produzione. La mia compagnia, la Saturn Films, è coinvolta in tutti i film che sto facendo ora. Dirigere è qualcosa che non vedo l'ora di iniziare, perché in questo momento sono principalmente un attore del cinema. Continuerò a farlo per tre o quattro anni e poi mi piacerebbe concentrarmi maggiormente alla regia.”

Vedremo cosa succederà. Nel frattempo, quel che sappiamo per certo - avendolo recentemente riportato in una news - è che Cage avrebbe voglia di interpretare il ruolo di un villain; ha detto infatti che, secondo la sua personale opinione, sarebbe certamente stato un ottimo Joker. Pertanto in futuro, avrebbe davvero voglia di fare il villain in qualche film. Chissà...