Nicolas Cage è stato bandito a vita dalla Ferrari? Tutta la verità sul rumor

Nicolas Cage è uno degli attori più prolifici di Hollywood, ma in un periodo economicamente cupo della sua vita è stato costretto a rinunciare persino alla sua amata Ferrari.

A rivelarlo fu l'attore stesso nel corso di un'intervista del 2023 al programma 60 Minutes: il crollo del mercato immobiliare avrebbe costretto Cage non soltanto a subire una battuta d'arresto dal punto di vista professionale ma anche a dover coprire un numero ingente di debiti (circa 6 milioni di dollari), arrivando ad un passo dalla bancarotta. Da qui la decisione di vendere alcuni beni, partecipare a film che altrimenti avrebbe forse evitato e, contestualmente, trasferirsi a Las Vegas, più "tranquilla" dal punto di vista fiscale. Recentemente avevamo appreso che Nicolas Cage non è mai stato pagato per Via da Las Vegas, film che gli valse un premio Oscar: un fatto che, alla luce di tutto questo, appare ancora più tragicamente ironico.

Qualche tempo fa era emerso un rumor, secondo cui la Ferrari avrebbe vietato categoricamente alla star di acquistare altre automobili: la decisione di (s)vendere la vettura di sua proprietà sarebbe stata foriera di cattiva pubblicità per il marchio. Niente di più falso: il team di Nicolas Cage ha infatti negato la veridicità di questa storia, sottolineando che l'attore non avrebbe mai ricevuto alcun "ban" dalla casa automobilistica italiana. È stato inoltre confermato che, pur avendo effettivamente venduto il costoso oggetto, Cage non lo avesse fatto a causa di difficoltà finanziarie, sopraggiunte soltanto in seguito. Ad ogni modo, la star avrà anche venduto la sua auto, ma la sua carriera sembra essere tornata in carreggiata: Nicolas Cage lavorerà infatti al prossimo film di Werner Herzog.

