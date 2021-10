Nicolas Cage, altro che attore di serie B: ecco 7 film che dimostrano la sua bravura!

L'idea che Nicolas Cage sia un pessimo attore è ormai fin troppo diffusa: la star attualmente in sala con Pig non ha in effetti fatto molto per sfuggire a questa fama, mettendo in fila una serie di progetti effettivamente dalla riuscita piuttosto dubbia che non hanno fatto granché bene alla sua immagine. Ma come stanno davvero le cose?

Mentre il trailer di Pig ci mostra un Nicolas Cage disperato alla ricerca del suo maiale, dunque, noi abbiamo pensato che fosse il momento giusto per tentare di rendere giustizia alla carriera di un attore il cui talento, in fin dei conti, è più volte venuto a galla grazie a film e personaggi tutt'altro che dimenticabili.

Prima dei tanti film a causa dei quali il povero Nicolas è stato bollato (a giusta ragione o meno) come attore di serie B, infatti, il nipote di Francis Ford Coppola aveva inanellato una serie di prestazioni tutt'altro che malvage, riuscendo anzi piuttosto spesso a venir fuori come lo splendido attore che, in fondo, ancora crediamo sia.

Nel nostro nuovo video trovate dunque 7 film a cui rivolgervi per cambiare idea sul talento di Nicolas Cage: non vi resta altro che farci sapere nei commenti il vostro parere sulla nostra selezione! Qui, nel frattempo, vi lasciamo la nostra recensione di Pig.