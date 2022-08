Nicolas Cage insieme a Ari Aster per il nuovo film A24: il titolo è tutto un programma!

Negli ultimi anni la A24 è diventata una vera e propria 'casa di produzione di culto' per un certo tipo di pubblico, e in molti si sono chiesti cosa sarebbe successo se uno dei loro film avesse avuto protagonista la star cult per eccellenza Nicolas Cage: finalmente la risposta sta per arrivare.

Come riportato da Deadline, infatti, Nicolas Cage si è unito al cast di Dream Scenario, nuovo film targata A24 scritto e diretto da Kristoffer Borgli, con Ari Aster, regista degli acclamati horror Hereditary e Midsommar, in qualità di produttore tramite la sua società fondata insieme a Lars Knudsen, la Square Peg. Attualmente non ci sono dettagli sul ruolo di Nicolas Cage, né tanto meno sulla storia al centro del film, anche se alcune fonti a conoscenza del progetto lo hanno descritto molto genericamente come 'una commedia'.

Nicolas Cage è stato visto recentemente in Pig, acclamato esordio alla regia di Michael Sarnoski, e anche nella commedia action-metacinematografica Il talento di Mr C diretto da Tom Gormican. Prossimamente, l'eccentrica superstar farà anche la sua prima incursione nel genere western con ben due progetti ambientati nel far west, Butcher s Crossing e The Old Way, e indosserà anche gli iconici panni di Dracula nella commedia horror Renfield. Nel frattempo, Ari Aster si sta preparando al lancio del suo terzo lungometraggio, Disappointment Blvd, una commedia horror sempre prodotta dalla A24 che avrà come protagonista il premio Oscar Joaquin Phoenix.

